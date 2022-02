Kohtla-Järve sotside liider ja riigikogu liige Eduard Odinets ütles, et nad saatsid linnapeale juba eelmisel nädalal kirja nõudes, et linnavõimud hakkaks tegelema lume- ja prügiuputusega. "Kuna nädalaga pole olukord oluliselt paranenud, siis tuleme samade nõudmistega linnapea akna alla," ütles Odinets märkides, et paraku selgus, et linnapea Toomas Nael on praegusel kriisiajal hoopis puhkusele läinud.

Neljapäeval kella 12ks püstitavad sotsid linnavalitsuse ette telgi ja kavatsevad kolme tunni jooksul suhelda linlastega. "Tuleb rahumeelne meeleavaldus, pigem kõnekoosolek, mille eesmärk on panna linnavõimud tegutsema," ütles Odinets, kelle sõnul oleks järgmine samm umbusalduse avaldamine linnapea Toomas Naelale.

Odinetsi sõnul toimetavad sotsid linnavalitsuse ette ka mõned prügikonterinerid, kuna sotsiaalmeedias on kõlanud rahulolematute elanike üleskutseid tuua oma prügi, mida kortermajade juurest pole ära veetud, linnavalitsuse juurde.

Kohtla-Järve linnajuhid on tunnistanud, et lumerohkuse tõttu on teede lumest puhastamise ja prügiveoga tekkinud probleeme, kuid olukord on paranemas. Kohtla-Järve linnapea Toomas Nael saatis eelmise nädala lõpus linna teid ja tänavaid hooldavale OÜ-le N&V hoiatuskirja, milles tõi välja talvise teehoolduse arvukad puudused ja nõudis nende kõrvaldamist. Üheksa nõuetele mittevastava liiklusohtliku ristmiku eest tegi linnavalitsus firmale 5400 eurot trahvi.

Kohtla-Järve abilinnapea Vitali Borodin selgitas nädala alguses teede puhastamise probleeme ilmastikuoludega ja koroonaviiruse levikuga. "Lund sajab üha juurde, sooja ilmaga aga muutub see pudedaks ning raskendab isegi pärast lumekoristust liiklust veelgi. Hommikul sain N&V-lt teate, et kümme nende traktorijuhti on haigeks jäänud. Kõigile neile on keeruline kiiresti asendajat leida, kuid sellest hoolimata on suurem osa teid hooldatud."

Nii N&V kui ka prügiveofirma Ekovir kuuluvad kommunaalärimees ja munitsipaalpoliitikule Nikolai Ossipenkole. Valimisliit "Progress", kuhu kuuluvad mõlema firma juhtivad töötajad, on Kohtla-Järvel võimul koos Keskerakonna ja Reformierakonnaga.

Eduard Odinetsi sõnul on Kohtla-Järve linn endiselt Ossipenko kommunaalettevõtete pantvangis ja linna koristamise asemel on nad alustanud ulatusliku PR-kampaaniat sotsiaaldemokraatide vastu.