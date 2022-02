Eesti Energia tütarfirma ametiühing plaanib hoiatusstreiki

Narva Energia ametiühing, kuhu kuulub ligemale kolmandik ettevõtte töötajatest, teatas ametlikult hoiatusstreigi korraldamisest, et toetada oma nõudmisi kollektiivlepingu läbirääkimistel Enefit Solutionsi juhtkonnaga.

Narva Energia ametiühingu juht Andrei Zaitsev ütles, et kuna ligemale neli kuud kestnud läbirääkimistel pole kokkuleppeni jõutud, siis otsustas ametiühingu juhatus järgmise sammuna korraldada hoiatusstreigi. "Kuna läbirääkimised veel käivad, siis ma ei taha avalikustada erimeelsuste detaile, kuid põhiküsimus on palgatõus," ütles ta.

Enefit Solutionsi juhatuse esimees Rait Kalda sõnas, et ettevõte on teinud läbirääkimistel ettepanekuid töötajate soodustuste ja hüvede osas lisaks varem kokkulepitule ning pakkunud palgatõusu. "Paraku ei ole me mõlemaid osapooli rahuldava kompromissini veel jõudnud. Samas tõstsime Enefit Solutionsi töötajate palka 2022. aasta algusest keskmiselt 5 protsenti," ütles ta.