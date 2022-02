Eesti Energia tütarettevõtte Enefit Wind Purtse tuuleparki püstitatakse viis tuulikut, millest igaühe võimsus on 4,2 megavatti. Pargi prognoositav aastane toodang on umbes 46 gigavatt-tundi.

Allkirjastatud lepingu maht on ca 20 miljonit eurot ja see moodustab enamuse tuulepargi rajamiseks vajalikust investeeringust.

Tarnelepingu allkirjastasid Jaana Kurgpõld (Vestas Northern AS), Sandrine Letrilliart (Vestas Northern AS), Innar Kaasik (Enefit Wind Purtse AS) ja Lauri Ulm (Enefit Wind Purtse AS)