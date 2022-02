Slaavi põhikooli direktor Svetlana Vladimirova ütles, et on väga tore, et Kohtla-Järve koolid ja lasteaiad tähistavad koos Eesti Vabariigi 104. sünnipäeva. "104 ei ole suur arv. Aga meile, Eestile, on väga tähtis, et oleme vabad, et oleme rahul, et elame siin Eestis," sõnas ta.