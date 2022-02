Toilas tervitati Eestit trummipõrina ja lauluga

Tavapärast rõõmsat peomeeleolu kippusid varjutama varahommikused sõjateated Ukrainast ning kõnepidajad pidid enda sõnul varem läbi mõeldud teksti jooksupealt ümber mõtlema. "Sest täna on see hetk, kus me ei saa aru, mis meie ümber toimub. Ja samas on selline pidupäev, mida peaksime rõõmsalt tähistama," sõnas Kaitseliidu Alutaguse maleva pealiku abi Jaak Saar.