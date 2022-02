Ida-Viru keskhaiglas ravivad haigeid kõrvuti Ukraina ja Venemaa arstid

Haigla juhatuse esimees Tarmo Tohver sõnas, et haigla töötajate seas võib olla toimuva suhtes erisuguseid arvamusi. "Meil on kirju arstide seltskond, igaühel on oma põhimõtted ja hoiakud, ega me neist haiglas väga palju räägi. Loodame, et inimesed suudavad omavahel läbi saada ja ei teki probleeme. Esmatähtis on ikka tööülesannete täitmine. Meile on oluline, et oleks rahulik töökeskkond ja saaksime haigeid ravida," ütles ta.