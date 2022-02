Ida-Virumaal saab asju tuua Narvas Astri Selverisse, Jõhvi ning Kohtla-Järve Selverisse. Punase Risti Virumaa koordinaator Mikk Orasmaa ütles Põhjarannikule, et Selver kogub asjad kokku ja toimetab need Tallinnasse Punase Risti käsutusse.

Kiviõli piirkonnas on Ukrainale abi kogumise algatanud Purtse vabatahtlikud päästjad. Annetatavad asjad saab viia alates 26. veebruarist kuni 1. märtsini Everesti hostelisse Kiviõlis kella 15-17ni. "See mõte tekkis [endisel Lüganuse vallavanemal] Andrea Eichel ja taekwando klubi Idablokk juhatajal Kalvo Salmusel. Meil oli vaja Kiviõlis kogumispunkti, kuhu saaks annetused tuua," sõnas Everest Kiviõli hosteli perenaine Signe Viilop. Ta lisas, et kui inimesel pole võimalik endal kohale tulla, siis võib talle helistada ning ta on valmis ise asjadele järele sõitma. "Inimesed on teatanud soovist annetada tekke, patju, sooje pleede, samuti hambaharju ja muid väiksemaid hügieeniesemeid," sõnas ta.