"Kõige olulisemad asjad − liuväli, katus ja alajaama vahetus − on tehtud," ütles majandusteenistuse abilinnapea Vitali Borodin, kui oli jäähalli möödunud reedel üle vaadanud. "Praegu käivad hallis pesemis- ja koristustööd ning riietusruumide ettevalmistus. Leppisime ehitajatega kokku, et kolmapäeval korraldame siin suure koosoleku, et kõik veel kord üle vaadata ja detaile arutada, et renoveeritud jäähalli avamiskuupäev täpsemalt paika panna."