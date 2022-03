Venemaa rünnakute eest põgenejad saabuvad Eestisse

Kiievis on ohus kõigi inimeste elud. Lastehaigla on toimetanud väikesed patsiendid kaitseks Venemaa armee pommirahe eest keldris asuvasse varjendisse. Selle pildi on teinud praegu Kiievis viibiv Järva Teataja fotograaf Dmitri Kotjuh. FOTO: Dmitri Kotjuh / Scanpix