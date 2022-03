Kohtla-Järvel läheb käima jalgpallihooaeg

Meeskonna tuumik säilis

Klubi juhil on hea meel, et mullu üleminekumängudega koha Eesti tugevuselt teises liigas välja teeninud meeskond on oma tuumiku säilitanud. Meeskonna noorte liidrite vastu tundsid huvi ka Eesti tippklubid, kuid nood otsustasid jääda selleks hooajaks veel Ida-Virumaa meeskonda. Suur huvi oli meeskonna suurima väravaküti Mihhail Orlovi, aga ka Eesti U17-koondisesse kuuluvate Anton Volossatovi, Alex Boronilštšikovi ja Ramaz Kardava vastu. "Helistasid kõigi kolme pealinna klubi esindajad. Kuid poisid leidsid, et neil tasub kodukandis kool lõpetada. Lisaks on selge, et meistriliiga tippklubide esindusmeeskondadesse nad veel tänavu ei pääseks, aga nende duubelmeeskonda pole mõtet minna, sest esiliigas mängime sel aastal ka meie ise," ütles Škaleta.

Mullustest põhimängijatest lahkus vaid brasiillasest ründav poolkaitsja Youri Lellis, kes läks laenulepinguga poolteiseks aastaks Tšehhi tugevuselt teise liiga meeskonda. Kohalike noorte kõrval on klubis sel aastal kolm välismängijat. Juba mulluse hooaja teisest poolest on meeskonnas väravavaht Vladimir Otmahhov Venemaalt. Sel aastal liitus tema kaasmaalane kaitsja Stepan Nikitin ja sõlmimisel on kokkulepe Škaleta sõnul Eesti meistriliiga tasemel Ukraina kaitsva poolkaitsjaga. "Usun, et meil on esiliiga jaoks täiesti konkurentsivõimeline meeskond. Meil on head leegionärid ja oma noored on teinud arengus sammu edasi," ütles ta.