Narva põlevkivijaamad tuleb täiega tööle panna

Meil on põlevkivielektrijaamad. Minu arvates peaks olema riigikogus täna valitsuse esindajad, kes räägiks, kuidas tehakse korda need põlevkiviahjud, mis on seisma pandud või mis on plaanitud lähiaastatel seisma panna. Me peame saavutama selle, et toodame elektrit mahus, mis katab kogu Eesti riigi vajaduse.