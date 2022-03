Politsei esitas Narva linnavalitsuse ametnikule kahtlustuse korruptsioonikuriteos

Prokuratuuri kinnitusel töötab kahtlustuse saanud ametnik linnamajandusameti ühe osakonna juhatajana. "Kahtlustuse järgi on toimingupiirangu rikkumine pandud toime seoses ühe eelmisel aastal Narvas läbi viidud hankega," kinnitas prokuratuur lisades, et kuna kriminaalasi on alles varases staadiumis, siis ei ole kahtlustuse sisu detailsem kirjeldamine võimalik.

Narva linnapea Katri Raik kinnitas läbiotsimise toimumist linnamajandusametis, kuid ütles, et ta ei saa asjaolusid kommenteerida. "Loomulikult on see kahetsusväärne. Korruptsioon on Narvas olnud suur probleem ja nagu näeme, ei ole see lõplikult kusagile kadunud. Kuid ärme torma sündmustest ette, ootame ära uurimise tulemused," sõnas ta lisades, et toimunu ei häiri linnamajandusameti igapäevast tööd.