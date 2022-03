Sõjapõgenikud saabuvad peamiselt sugulaste ja tuttavate juurde

Mõlemas peres on seitse inimest, ühes viis, teises neli last.

"Selles peres on üks naisterahvas politseinik, teine matemaatikaõpetaja, kes ka praegu veel Ukraina lastele veebipõhiselt tunde annab. Mõlemad ütlesid kohe, et tahavad tööd leida, mitte tingimata oma erialal. Õpetajat saaksime kindlasti Mäetaguse koolis kaasata, kui Ukraina lapsed seal õppima hakkavad," arutles Hõbemeri.

"Nad on enne ka meie juures käinud, nii et kutsusime nad siia. Kui sõda algas, hakkasid ka teised selle spordiala inimesed Kiievist välja liikuma ja kõige mõttekam oli nemadki siia kutsuda. Praegu on Maidla hostelis treener, 12 last ja neli ema. Loodetavasti jõuavad lähiajal kohale ka esimestena tulnud sportlaste emad ning lapsi on ka veel tulemas," rääkis Salmus.