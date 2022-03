Koroonaviirus on Ida-Virumaal taandumas

Kui 18. veebruaril oli Ida-Virumaal viimase 14 päevaga nakatunud üle 7000 inimese 100 000 elaniku kohta, siis alanud nädala alguseks oli see näitaja langenud 3010 peale, mis on õige pisut üle Eesti keskmise 2834.

Ida-Virumaa ei ole ka enam suurima koroonaviiruse levikuga maakond Eestis, milleks ta sai veebruari keskpaigas. Praegu on nakatumise ulatuselt Ida-Virumaast eespool Põlva, Hiiu, Saare, Jõgeva ja Valga maakond. Kõige väiksemaks on nakatumise tase Eestis langenud Lääne-Virumaal, kus see oli nädala alguses 2144.