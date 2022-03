Kohtla-Järve õppeasutused võtavad vastu kõik Ukraina põgenike lapsed

Abilinnapea Kristiine Agu kinnitusel on suhtumine Ukraina põgenikesse lasteaedades ja koolides sõbralik.

Kohtla-Järve lasteaedadesse ja koolidesse on õppima asunud juba ligi kakskümmend Ukraina last, ent see nimekiri täieneb iga päevaga, kuna linna saabub üha uusi pagulasperesid.