Putinistide ja vaenuõhutajate tõttu Ida-Virumaale eriti põgenikke ei suunata

"Putini Venemaa agressioon Ukraina vastu on tinginud peamiselt Ida-Virumaal olukorra, kus sotsiaalmeedia, aga ka tänavad on täis vaenu ukrainlaste vastu, ja see on fakt," sõnas Ida prefekt Tarvo Kruup. Politsei on viimastel nädalatel pidanud kontrollima palju kuulujutte, kus räägitakse ukrainlaste väidetavatest korrarikkumistest Ida-Virumaal, kuid mitte ükski lugu pole siiani kinnitust leidnud. "Aga need on väga koledad."