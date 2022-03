Kohtla-Järve korterid tegid viimase 13 aasta hinnarekordi

Viimati ulatus kuu jooksul tehtud korterite ostu-müügitehingute hind Kohtla-Järvel üle 143 euro 2009. aasta alguses. Tolle aasta kevadel langes hind alla 100 euro ja väikeste kõikumistega on ta püsinud sel tasemel 13 aastat. Üks suuremaid tõususähvatusi oli kolm aastat tagasi veebruaris, mil keskmiseks hinnaks kujunes 129 eurot, aga seejärel langes ruutmeetri hind taas alla saja euro.

Kohtla-Järve korterite kuu keskmisest tipphinnatasemest − 358 eurot ruutmeetri kohta −, mis pärineb 2008. aasta suvest, jääb praegune hinnatase maha aga ikka veel kaks ja pool korda. Kohtla-Järve korterite hinnatase kaugeneb ka üha rohkem teistest Eesti suurematest linnadest. Tallinnaga on vahe 18 korda. See tähendab, et kui Kohtla-Järvel müüa maha kolmetoaline 54 ruutmeetri suurune korter, siis jätkub saadud rahast pealinnas vaid kolm ruutmeetri ostmiseks.