Riik võtab Järve kooli Kohtla-Järve linnalt üle

"Teeme seda selleks, et aidata eestikeelsel haridusel nii sisuliselt kui ka vormiliselt saada heale järjele. Me kindlasti tagame Järve koolile kaasaegse õpikeskkonna, me kindlasti aitame kaasa ka kooli sisulisele arengule," lubas haridus- ja teadusminister Liina Kersna.

Ministri sõnul on eestikeelne Järve kool keerulises olukorras, sest enam kui pooled õpilastest on vene emakeelega. "Pedagoogiliselt on see suur väljakutse, et anda kõigile võrdselt väga head haridust. See kool on teinud väga head tööd, aga me tahame anda neile veel hoogu juurde, et eestikeelne haridus Kohtla-Järvel oleks väärtustatud ja kindlatel alustel."

Kohtla-Järve Järve kooli riigistamise otsus tuli kiiresti, arvestades, et Liina Kersna käis selle mõtte välja alles mullu detsembris. Ministri sõnul tegi selle ettepaneku eestikeelse hariduse tegevuskava ekspertgrupp.

Tänavu veebruari algises teavitas Kohtla-Järve linnapea Toomas Nael ministeeriumi Kohtla-Järve linnavalitsuse soovist algatada läbirääkimised Järve kooli pidamise riigile üleandmisest. Selleks ajaks oli linnavõim kohtunud nii kooli juhtkonna kui ka hoolekoguga.

Järve kool on Kohtla-Järve ainus eesti õppekeeelga põhikool, kus õpib 301 õpilast, kellest ligi 70 protsenti on pärit kakskeelsetest või muu emakeelega peredest. Järve kooli kogueelarve 2021. aastal oli ligemale 1,5 miljonit eurot, millest linna kanda oli veidi üle 600 000 euro ja riigilt tuli ligi 877 000 eurot. Koolihoone on amortiseerunud ja linn pole leidnud võimalusi selle uuendamiseks.

Kas valitsuse otsus tuli Kohtla-Järve linnale kergendusena, arvestades, et aastas jääb linnakassasse alles sadu tuhandeid eurosid?

Linnapea Toomas Nael ei nimetanud otsust kergenduseks, küll aga positiivseks. "Kui alguses saime sellest ideest teada läbi meedia - ametlike kanalite kaudu hiljem -, tekitas see alguses omavalitsuses arusaamatust. Aga igal juhul on see otsus linnavalitsuse liikmetele hea uudis. Usun, et suudame seda ka volikogule esitleda kui kasulikku sammu."

Nael täpsustas, et ta ei pea silmas kasu linnale, vaid eelkõige kooliperele. Esiteks saab kool endale direktori, keda pole eelmisest kevadest, kui Anne Endjärv asus tööle haridusministeeriumisse. Kaks linnavalitsuse korraldatud konkurssi nurjusid ja direktori kohust täidab sotsiaalpedagoog Stella Onkel.

"Teiseks saab kool uue hoone. Loodan, et hea keskkond tõmbab ligi rohkem õpilasi. Usun ka, et riigil on rohkem võimalusi tuua siia spetsialiste, keda on koolis puudu."

Järve kooli pidamise üleandmisega seotud otsuse peaks Kohtla-Järve linnavolikogu vastu võtma hiljemalt aprilli lõpuks.

Liina Kersna sõnul on eesmärk, et Järve kool saaks uue õpikeskkonna 2024. aastaks.