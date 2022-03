Repinski kuluhüvitiste kasutamist hakkab uurima politsei

Komisjoni esimehe Eduard Odinets ütles, et oli komisjonil kaks varianti: jääda rahule Repinski vastustega ja öelda, et probleeme ei ole ning toimunu unustada või lasta pädevatel inimestel minna süvitsi nendesse teemadesse ja seejärel otsustada, kas see oli korrektne või mitte. "Kuna mitmed teemad jäid õhku ja äratasid kahtlusi, siis me otsustasime, et las edasi uurivad need, kelle töö see on. Meie komisjon ei ole uurimisorgan," selgitas komisjoni esimees.