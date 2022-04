Kagarov ütles seda teisipäeval Jõhvi keskraamatukogus peetud auhinna üleandmise tseremoonial. Ta lisas, et see raamat puudutas žürii liikmeid sügavalt ja erinevalt paljudest varasematest aastatest olid nad tänavu võitja valimisel üksmeelsed. "See on silmaringi avardav raamat, mis annab ülevaate sellest ajastust," sõnas ta.