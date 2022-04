Kui medaleid pole, ei tule ka raha

Eesti jalgpalli meistriliiga on vajumas üha rohkem kreeni pealinna poole. Tallinnas liigub raha ja klubid leiavad ka lihtsamalt toetajaid, et saada oma ridadesse paremaid jalgpallureid. Mujal Eestis on profijalgpall hingitsemas. Eelmisel aastal pani rahapuuduse tõttu meistriliigas pillid kotti Viljandi. Nime poolest on meistriliiga klubid ka Paides ja Kuressaares, aga sisuliselt on needki pealinna meeskonnad. Narva Trans on üks väheseid provintsimeeskondi, kes püüab hambad ristis meistriliigas pealinna klubidele konkurentsi pakkuda.

Linnavõimud ei mõista

"Tundub, et nad lihtsalt ei taha aru saada, millised kulutused sellega seotud on," sõnab tänavu 72aastaseks saav Narva Transi president Nikolai Burdakov. Tal on kahju, et Narva praegused juhid ei mõista, mida tähendab juhtida jalgpalliklubi, kus treenib 280 oma vanuseklassides Eesti meistrivõistlustel osalevat noort, lisaks Premiumi liiga profimeeskond, duubelmeeskond ja tütarlaste võistkond.

Mis edasi saab, ei tea. ​NIKOLAI BURDAKOV

2022. aasta Narva linnaeelarves on Narva Transile eraldatud 15 000 eurot Kalevi Fama linnastaadioni hooldamiseks. Klubi ise taotles 62 300 eurot, loetledes eelarves üles kõik alates paari turvamehe palgast kuni jalgpalliväljaku kütmise ja riietusruumide remondini.

Veel 8000 eurot on aastaks eraldatud Narva Transi tippmeeskonna toetuseks. Klubi küsis Narvalt 17 500 eurot: kodumängude korraldamiseks, turvalisuse tagamiseks, transpordiks.

Toetuse kogusumma oli 23 000 eurot, mis on tavapärasest ligi neli korda vähem: viimased viis aastat järjest on Narva linnavolikogu Narva Transile eraldanud 89 980 eurot aastas.

Nikolai Burdakovi sõnul ei jätku eraldatud 15 000 eurost staadioni hooldamiseks maikuunigi.

"Kardan, et nende nelja kuu elektriarve tuleb meil ligi neli tuhat eurot või rohkemgi. Jalgpalliväljaku soojendus on sisse lülitatud ja märtsikuu arve on 1000 eurot. Lisaks sellele tegelevad inimesed koristamisega ning prožektorid vajavad remontimist, sest kümme lampi põles läbi, aga ainuüksi üks lamp maksab 200 eurot pluss töö. Peale selle põles ühes riietusruumis läbi boiler ning selle remont läks maksma 1200 eurot," loetles Burdakov.

Ta tuletas meelde, et Kalevi Fama staadion on juba üksteist aastat vana ning lisaks hooldamisele oleks seal vaja ka remonti teha ja kunstmuru välja vahetada.

Narva Transi aastaeelarve on ligikaudu pool miljonit eurot. Klubi suursponsor on Burdakovile kuuluv transpordiettevõte Narva Auto.

Raha medalite ja valimisvõitude vastu

Narva linnavolikogu esimees Vladimir Žavoronkov märkis, et Narva Transile linnaeelarvest makstav toetus oli varem "ebaproportsionaalselt suur ja üle paisutatud". Tema meelest oli säärane helde rahastus seotud sellega, et keskerakondlasest Nikolai Burdakov oli kuni 2021. aastani volikogu liige ja kuulus toonasesse võimufraktsiooni.