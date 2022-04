Lüganuse kirikumõisa kodustanud noor pere võitleb kooli eest

Nüüd, kui vanematega on jäänud koos elama kaks väiksemat last, on pere oma tarbeks kodustanud endise talli. Tänu varem tehtud ohtratele aknaaukudele on kõrvalhoones rohkem valgust ja kunagisel muldpõrandal saab nüüd nautida põrandakütte mõnusid.

Kirikumõisa peahoone on aga täielikult külastajate päralt: seal on avatud majutusasutus B&B Rando ja Kärdi Juures. Vana maja vaim pole remondiga hävitatud ja midagi tavalist seal eest ei leia.

"Õde küsis, kuidas mul ei ole piinlik seal ööbimise eest raha küsida," naerab Kärt mööda kriiksuvaid põrandalaudu astudes ja maja tuuri tehes. "Õnneks on inimesi, kes hindavad samamoodi vana ja on nõus selle eest maksma."

Olgu näiteks toodud ühe turisti tagasiside: "See õhkkond ja detailirohkus, mis on taastatud kirikumõisas, on lihtsalt fantastiline! Tõesti on tunne, et oledki Kärdi ja Rando juures."

Broneerimiskeskkonna booking.com kasutajad on andnud kirikumõisa majutusele erakordselt kõrge hinde − 9,9. Külastajad kiidavad, et maja on ise vaatamisväärsus ning pererahvas väga sõbralik ja abivalmis. Ja Kärdi pannkooke kiidab seal rohkem kui üks.

Esimesed peatujad olid Ukraina töömehed, kes sõitsid hoovi enne, kui Riivesed jõudsid oma majutusasutuse broneerimissüsteemi üles panna.

Ukrainlased peatusid piisavalt pikka aega, et nende jäetud raha eest sai renoveerida terve sauna. Aga rahast üksi ei piisa: üks maja teise järel korda teha on võimalik siis, kui naine on kuldsete mõtete ja mees kuldsete kätega. Rando on juba harjunud, et naise meel võib olla muutlik. Kui Kärt ütleb, et köök tuleb teise ruumi kolida, siis naise tahtmine saagu!

Läbi ja lõhki maainimesed

Rando on saanud kodustele ehitustöödele pühenduda, sest viisteist aastat tegutsenud elektrifirmas sujuvad juba asjad ka ilma omaniku pideva kohaloluta: paberimajandust saab ka kodus ajada ja töökäske telefoni teel jagada.

Kärt tegutseb küll mitmel rindel − annab Lüganuse koolis käsitöötunde, töötab noortekeskuses ja pastoraadis −, aga aega ja energiat jääb sellekski, et suurt majapidamist käigus hoida. Praegu vajavad hoolt talled. Peagi lähevad inkubaatorisse munad, et panna alus uuele kanakarjale − eelmised viis rebane talvel minema.

Ja kui lapsena vihkas Kärt südamest aiatöid, siis nüüd on temast saanud kirglik rohenäpp. "Kõik aknalauad ja kapipealsed on taimehakatisi täis − õue enam varsti ei näe," naerab kirikumõisa perenaine.