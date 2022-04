Ujulat kontrollima läinud ametnikud tuvastasid, et seda enam pole

"Amet teostas 23.03.2022 ettekirjutuse täitmise kontrolltoimingu, mille käigus tuvastati, et aadressil Järveküla tee 41, Kohtla-Järve on ehitatud uus Kohtla-Järve spordikeskuse Wiru spordi- ja tervisekeskuse ujula hoone ning varem asuv aadressil Järveküla tee 44, Kohtla-Järve spordikeskuse ujula vana hoone lammutatud," seisab terviseameti kontrollprotokollis, kus märgitakse, et ettekirjutus on sellega täidetud.