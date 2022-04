Kevadvaheajal Kohtla-Järve jäähallis uisutada veel ei saa

Ta kinnitas, et külastajatele seal mingit ohtu ei ole, ent kuniks kõik tööd lõpetatud ei ole, ei tahaks nad külastajad oma majja kutsuda. "Teeme esmalt kõik korda ja alles siis hakkame külalisi kutsuma. Loodan, et juba varsti − maikuus."

Lohutuseks linnarahvale võib öelda, et ligi kaks aastat rekonstrueerimisel olnud jäähall on nüüdsest avatud aasta ringi ning uisusõbrad saavad end jahedas jäähallis jahutada ka palavatel suvepäevadel. Haridus- ja kultuuriteenistuse abilinnapea Kristiine Agu sõnul jäävad jäähalli teenuste hinnad kuni suve lõpuni endiseks, kuid võimalik, et sügiseks vaadatakse need üle.