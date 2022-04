Heino Lipu kuju on valmis valukotta saatmiseks

Esmaspäeval käisid skulptori ateljees valmivat kuju vaatamas selle püstitamise eestvedajad. Endine kuulitõukaja ja kettaheitja Ahto Paavo on Heino Lipule kuju püstitamist plaaninud juba ligemale 15 aastat. Nüüd on ta kindel, et see unistus saab mõne kuu pärast ka teoks, ja oli elusuuruse kujuga täitsa rahul.