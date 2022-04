Politsei otsib kalmistu hauaristidele Georgi lintide sidujat

Politsei sai Jaamaküla kalmistutele ilmunud lintidest teada pühapäeva hilisõhtul.

„Surnuaial vandaalitsemine ja võõrastele haudadele agressiooni toetava sümboolika sidumine on ilmselge provokatsioon ja häirib inimeste turvatunnet,“ sõnas Jõhvi politseijaoskonna juht Andreas Kliimant ning lisas, et hetkel pingutatakse selle nimel, et tuvastada teo toimepanija ning ta vastutusele võtta.

Politsei palub kõigil, kel on juhtunu osas lisainfot või juhtusid nägema piirkonnas kahtlast tegevust, sellest politseile teada anda kirjutades margus.murdsalu@politsei.ee.

Politsei teatel ei ole sõjasümboolikal kohta meie avalikus ruumis ja selle eksponeerimine võib mõjuda provotseerivalt ning kujutada ohtu avalikule korrale. Andreas Kliimanti sõnul vestleb politsei iga päev sümboolikat kandvate ja eksponeerivate inimestega ning reageerib igasugusele provokatsioonile resoluutselt.