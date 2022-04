Narva võimupöördekatse kukkus läbi: opositsioon ei saanud volikogu esimehe tagandamiseks hääli kokku

Opositsioon heitis Žavoronkovile ette nende esitatud muudatusettepanekute eiramist linnaeelarve kinnitamisel ning teravaid väljaütlemisi ajakirjanduses.

Narva volikogu opositsioonilise fraktsiooni Elagu Narva liidri Aleksei Jevgrafovi sõnul ei laabu opositsiooni ja koalitsiooni koostöö Narvas ainuüksi volikogu esimehe Vladimir Žavoronkovi ning tema teravate, ebaõiglaste ja süüdistavate väljaütlemiste tõttu. "Võimatu on teha koostööd inimesega, kes igas intervjuus räägib, et me kõik oleme korruptandid ja vargad," märkis ta.

Lisaks Jevgrafovi valimisliidule hääletasid Žavoronkovi tagandamise poolt ka Keskerakonna saadikud.

Enne hääletamist esitasid suuremas osas samad saadikud ka umbusaldusavalduse linnapea Katri Raigile. Valimisliitu "Narva Heaks" kuuluv volikogu liige Aleksei Mägi süüdistas Raiki oma volituste ületamises volikogu töö korraldamisel.

13 opositsioonisaadikut soovivad, et Katri Raigi umbusaldushääletus toimuks juba nädala pärast, 28. aprillil.

Keskerakond on kaalunud Raigi asendamist erakonna Tartu piirkonna juhi Jaan Tootsiga, kes väitis eelmisel nädalal Põhjarannikule, et talle pole Narva linnapea kohta pakutud. Keskerakonna Narva piirkonna esimees ja volikogu keskfraktsiooni esimees Tatjana Stolfat kinnitas, et ta kohtus Jaan Tootsiga. "Sain temaga tuttavaks, see oligi põhiülesanne. Ent me kaalume ka teisi võimalusi," ütles Stolfat. Tema sõnul on Jaan Tootsist kui tulevasest linnapeast ja praeguse linnapea Katri Raigi väljavahetamisest esialgu ennatlik rääkida.

"Jah, jutte liigub, aga mis mõtet on sest rääkida, kui [Žavoronkovi] umbusaldamine 21. kuupäeval läbi ei lähe?" arutles Stolfat eelmisel nädalal. "Praegu võime me rääkida mida tahes, kuid see ei tähenda, et nii lähebki."