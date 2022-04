Katri Raigi Narva linnapea kohalt tagandamise katse äpardus

Opositsioonilisse fraktsiooni Elagu Narva kuuluv volikogu liige Aleksei Mägi süüdistas Raiki oma volituste ületamises volikogu töö korraldamisel. "Samuti on tema ebakompetentne töö linnapeana põhjustanud selle, et Narva linnavalitsuse ja linna allasutuste töö on olnud mõningatel juhtudel kõvasti häiritud," teatas Mägi eelmisel nädalal umbusaldusavalduse esitamisel.

Narva linnajuhtide umbusaldamise kaks hääletust andsid kinnitust, et Katri Raigi valimisliidu ja erakonna Eesti 200 koalitsioonil on Narva volikogus praegu 18 häält. Võimuliiduga on liitunud mitmed Keskerakonna nimekirjast volikogusse valitud saadikud. Samal ajal on mõned Katri Raigi nimekirjast valitud saadikud asunud opositsiooni poolele.