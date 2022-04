Igor Taro Ukraina päevikut loeb tuhandeid inimesi

Sadade Eesti inimeste hommik algab Ukraina sõjateadete lugemisega. Eestikeelses Facebookis on kolm analüütikut, kes iga päev teevad kokkuvõtteid venelaste sõjast Ukrainas. Need on julgeolekuspetsialist Rainer Saks, IT-spetsialist Teet Kalmus ning endine ajakirjanik, praegune kommunikatsiooniekspert Igor Taro. Tõenäoliselt jõuavad need analüüsid kümnete tuhandete inimesteni. Kõik need inimesed teevad seda vabatahtlikult ja oma põhitöö kõrvalt. Sõda Ukrainas − ja just sõda Ukrainas, mitte Ukraina sõda − mõjutab sadu, kui mitte tuhandeid Eesti elanikke otseselt ja kümneid tuhandeid kaudselt.