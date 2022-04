13-liikmeline volikogu opositsioon teatas nädal aega tagasi, et väidetavalt olevat Katri Raik korduvalt ületanud oma volitusi Narva linnavalitsuse töö korraldamisel ja istungite läbiviimisel. "Samuti on tema ebakompetentne töö linnapeana põhjustanud selle, et Narva linnavalitsuse ja linna allasutuste töö on olnud mõningatel juhtudel kõvasti häiritud," ütles opositsiooniliider Aleksei Mägi toona volikogu kõnetoolist.