ÜKS KÜSIMUS Miks muutub parkimine Sillamäe spordikompleksi juures tasuliseks?

Parklat tasuliseks muutma ajendas eelkõige soov siin kord majja lüüa. Mõned ümberkaudsete majade elanikud on harjunud siia parkima ning sageli juhtub, et spordiüritustele tulijate autodele ei jätku seetõttu siin enam ruumi. Mõnede linnaelanike autod on siin seisnud lausa kuude viisi... Nii ei tohiks see olla − meie parkla on mõeldud spordikeskuse ja ujula külastajaile. Alates 1. juunist korraldab siin parkimist ettevõte Europark, sestap palume külastajail mitte unustada parkimiskella nähtavale kohale paigutada.