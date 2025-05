JUHTKIRI Kergejõustik on saamas Jõhvi heaks looks

Äsja "Eurovisioonil" kolmanda koha teeninud Tommy Cashi kontsert Jõhvis aprilli lõpus tõi siia kokku suuremad Eesti meediaväljaanded. 9. mail Narvas ja teisel pool jõge Ivangorodis toimunud kontsertide vastu oli samuti suur huvi, kuid see ei tulenenud muusikast, vaid eelkõige poliitilisest vastasseisust ja erinevast meelsusest.

Küll aga võib juba ette üsna kindel olla, et Jõhvi pälvib ohtralt tähelepanu 21. juunil, mil siinsele Heino Lipu nimelisele staadionile kogunevad võistlema kergejõustiku eri alade maailmameistrid, Euroopa meistrid, olümpiamedalite võitjad ja ka maailmarekordi omanik.

Juba eelneval aastatel on Mati Lillialliku korraldatud kergejõustikuõhtu toonud Jõhvi positiivses mõttes tähelepanu keskpunkti ja teinud temast omalaadse kergejõustiku pealinna. Jõhvi on suutnud seda sündmust samm-sammult kasvatada ja viia selle kokku ka Eesti spordisangari Heino Lipu looga. Staadionil on Lipu nimi ja alates esmaspäevast selle juures ka tema kuju, mis kokkuleppel selle püstitajatega Maidlast üle toodi.