Narva erivajadusega inimeste kodu valmib aasta lõpus

Ida-Virumaal on puudus nüüdisaegsetest teenusekohtadest, kus psüühilise erivajadusega inimesed saavad elada võimalikult tavalist elu. "Meie eesmärk on aidata psüühilise erivajadusega inimesel üles leida oma tugevused, et ta näeks end taas väärtusliku kogukonnaliikme ja inimesena," ütles ASi Hoolekandeteenused juhatuse esimees Liina Lanno.