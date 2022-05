Kohus peatas Lüganuse kooli sulgemise

25 Lüganuse kooli lapsevanemat pöördus kohtusse pärast seda, kui Lüganuse volikogu otsustas 30. märtsi istungil sulgeda tänavu 31. augustist Lüganuse kool. Lisaks volikogu otsuste õigustühiseks tunnistamisele taotlesid vanemad nende kehtivuse peatamist esmase õiguskaitse korras. Vanemad viitasid asjaolule, et jõustunud kohtuotsuseni antud vaidluses pole ilmselt võimalik jõuda enne 31. augustit ja kui siis kool suletakse, aga kohus leiab hiljem, et volikogu otsused pole seadusega kooskõlas, on väga raske kooli uuesti tööle panna.