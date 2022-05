Jõhvi jalgpallihalli rajamine on takerdunud

Tänavuse aasta alguses rääkis Jõhvi jalgpallikeskuse rajamise projektijuht Aivar Surva volikogus, et halli projekt on valmis ja pärast ekspertiisi saab hiljemalt märtsi lõpus ka ehitushanget alustada. Sel juhul on lootust, et hall õnnestub avada tänavuse aasta lõpuks, mis oli üheks tingimuseks riigi poolt raha eraldamisel.