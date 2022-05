Narva volikogu juhi ametisse jätnud istung seati kahtluse alla

Žavoronkovi umbusaldamise katse ebaõnnestus 21. aprilli istungil. Pärast seda esitati õiguskantsler Ülle Madisele kaebus, kus viidati Narva linnavolikogu töökorrale. See sätestab, et küsimustes, kus hääletamisel on nõutav volikogu koosseisu häälteenamus, nagu näiteks umbusalduse avaldamine, tuleb enne hääletamist läbi viia volikogu liikmete kohaloleku kontroll.