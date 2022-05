Tules oma elutöö kaotanud Eskorite pere loodab selle taastada

"Aga nukrus on ikkagi hinges. Nad on ikka meie mummud ja tähed. See, kuidas nädalavanune vasikas Murel välja pääses, on müstika. Tal on nina peal suur põletusvill, nii et ämbrist ei saanud enam juua. Harjutasime ta just lutipudeli pealt ämbrisse, aga hakkasime nüüd uuesti lutipudelist jootma. Murelile on seltsilisi vaja − ta on ikkagi karjaloom − ja üks tütre sõbranna tegeleb sellega," rääkis Katre Eskor.