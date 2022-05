Peterburi muusik on aidanud kümneid Ukraina põgenikke Eestisse

Neevalinnas elav Gerassim tunnistab, et Moskvas ja Peterburis on praegu Venemaal kõige rohkem inimesi, kes on Ukraina sõja vastu. "Võimud ei võta kutsealuseid nendest linnadest sõdima, sest kardavad, et rahvas hakkab mässama. Selle asemel võetakse sõdima kaugematest piirkondadest, nagu näiteks Burjaatia," sõnas ta.

Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik