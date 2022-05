Jõhvi ühendab pargi ja kaitseväelinnaku kõnniteega

Vallavalitsuse majandusspetsialist Aivo Tamm ütles, et pargist otse kaitseväelinnaku pääslani viiva kõnnitee rajamine on päevakorral olnud juba mitu aastat. Samas kohas oli olemas ka ajalooline pargitee. Kuna kaitseväelaste ja ajateenijate arv Jõhvis on aasta-aastalt kasvanud, leiab see tee Aivo Tamme hinnangul kindlasti ka palju kasutajaid.