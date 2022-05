Kohtla-Järve koalitsioon lagunes, lõhki on ka Keskerakond

Keskerakonna Kohtla-Järve piirkonna esimees Ivetta Sakkart-Linnard teatas reede hommikul, et juhatus on sügavalt nördinud koalitsioonipartnerite ja osade Keskerakonna fraktsiooni saadikute tegutsemise üle. "Kahetsusväärselt on tekkinud olukord, kus konstruktiivse koostöö ja linna arendamise asemel keskenduvad osad volikogu liikmed isiklike ambitsioonide realiseerimisele," tõdes ta.