RMK keelab tuleohu tõttu Konju metsades sõitmise

"Käesoleva aasta maikuus on Toila vallas Konju külas Ahtme metskonna aladel toimunud seitse turbase pinnase põlengut, millele päästeamet on kulutanud nii tööjõuressursse kui ka maksumaksja raha. Kuna pea kõikide sündmuste puhul on põlengu põhjustanud mootorsõidukid, sulgeb RMK nendele ligipääsu," teatas Ida päästekeskus.

Ajutised keelusildid paigaldati metskonna aladele reedel, 27. mail ja hiljem vahetatakse need välja statsionaarsete märkide vastu.

"ATVde ja mootorratastega on sõidetud turbaväljadel, mis palava ja kuivaga muutuvad äärmiselt tuleohtlikuks," põhjendas Ida-Virumaa metsaülem Alar Süda sulgemisotsust. "Üritame keelavate märkide paigaldamisega tuletada meelde, et turbaväljadel sõita ei või, sest on väga suur oht põlengu tekkeks."

Ida päästekeskuse ohutusjärelevalvebüroo juhataja Marti Siim tõi välja, et suuremad maikuised põlengud toimusid 3. mail, mil põles kaks hektarit turbapinnast, ja 14. mail, kui kustutada tuli üle poole hektari maastikku. "Keskmiselt kulub ühe päästesündmuse peale 12 töötundi ja 400 eurot maksumaksja raha ainuüksi vahenditele, mille hulka ei ole arvestatud tööjõukulu. Seda vaid seetõttu, et keegi on tahtnud mootorsõidukiga turbasele pinnasele lustima minna," rääkis Siim.

Päästjate sõnul võib iga selline sündmus pikendada väljasõitu eluhoone tulekahjule ning halvimal juhul mõjutada elupääste kiirust.

"Maastikupõlengud võivad tekitada ulatuslikku keskkonnakahju," ütles keskkonnaameti Ida-Virumaa järelevalvebüroo juht Käthlyn Lizdenis. Tema sõnul lisab Konju maastikel mootorsõidukitega sõitmisel riske asjaolu, et sealsamas asub ka Kurtna maastikukaitseala. "Põleng kaitseala piirist ei küsi ja kui hoolimatu sõitja läheduses turbases pinnases põlengu põhjustab, võib see kergesti levida ka kaitsealale," ütles Lizdenis.

Turbapõlengu põhjustab lenduv tolm, mis masina kuumenenud mootoriosadele kukub ning sealt maha pudenedes maastikul põlengu tekitab. Samuti on põlenguid põhjustanud masinate summutitest lenduvad sädemed.

Ka mõnepäevane vihmasadu päästjate sõnul olukorda ei leevenda, sest vesi ei jõua sügavale turbapinnasesse, kus tulekolded enne mitu päeva hõõguda võivad, kui suureks maastikupõlenguks paisuvad.