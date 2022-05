Kunagise Kurtna pioneerilaagri omanik ajab asju omamoodi

"Maa ostnud inimesed tahtsid, et igaühel oleks ikka omaette krunt, mitte osa ühisest maaomandist. Neil oli vist isegi ostulepingutes kirjas, et firma on kohustatud planeeringu tegema," mäletab tollane vallavanem Oleg Kuznetsov, et omanikku tuli veenda seda algatama.