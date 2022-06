Narvalased avaldavad Toompeal kooli sulgemise vastu meelt

Soldino gümnaasiumi ümberkolimist on mainitud Narva munitsipaalharidussüsteemi uue arengukava eelnõus. Arengukava ise ei ole küll veel lõplikult kinnitatud, ent Narva linnavalitsus on seisukohal, et säärane samm on vajalik: piirilinnas on tarvis vähendada 7000 ruutmeetrit koolipinda, Soldino gümnaasiumi hoones aga on ruutmeetreid isegi veidi rohkem.

Lastevanemad, õpilased ja gümnaasiumi juhtkond on üldiselt nõus, et linnaelanike arvu kahanemise tõttu on koolide arvu kärpimine vältimatu. Ent nad rõhutavad, et hoopis 6. kool peaks Soldino gümnaasiumisse kolima, mitte vastupidi. Meeleavaldajad tuletavad meelde, et 6. koolis on õpilasi mitu korda vähem ja kool ise on halvemas seisukorras, kool paikneb vähem mugavas asukohas ega ole üleüldse kuigi populaarne.