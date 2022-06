Keskallee purskkaevud seisavad remondi ootel kuivalt

Järve linnaosas on kuus purskkaevu, praeguseks on neist tööle pandud vaid kaks: üks linnavalitsuse ees ja teine kultuurikeskuse juures.

Majandusteenistuse abilinnapea Vitali Borodini sõnul viibib purskkaevude sisselülitamine tänavu sellepärast, et need on ehitatud aastakümneid tagasi, amortiseerunud ja vajavad hooldusremonti.