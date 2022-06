Lõplik kohtuotsus: Lüganuse kooli sel aastal ei suleta

Tartu halduskohus otsustas varem, et kooli ei tohi kohtuasja lõpuni sulgeda, kuid Lüganuse vallavalitsus vaidlustas esialgse õiguskaitse ringkonnakohtus. Reedel otsustas Tartu ringkonnakohus, et õiguskaitse jääb jõusse.

Lüganuse vallavanem Marja-Liisa Veiser (Isamaa) leidis ringkonnakohtule esitatud kaebuses, et lapsevanemate kaebusel pole nagunii võidulootust. Samuti leidis vallavalitsus, et Lüganuse kooli sulgemiseks on suure avalik huvi, see on suurem kui lapsevanemate soov oma kodukülas haridusasutus elus hoida.