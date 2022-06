VIDEO ⟩ Jõhvi raemedali pälvisid Anne Uttendorf ja Tauno Võhmar

Anne Uttendorf, kes lahkus sel kevadel Jõhvi kultuuri- ja huvikeskuse juhi ametist Eesti Rahvakultuuri Keskuse spetsialistiks, ütles, et ta on püüdnud anda tugeva panuse kõigesse, mis on seotud Eestiga. "Me oleme väga väärtustanud Eesti tähtpäevi, oleme väärtustanud Jõhvi inimesi, oleme olnud kultuuririndel alati Jõhvi inimestele olemas. Meie lauljatele, meie tantsijatele, nii väikestele kui suurtele. Et meie laulu- ja tantsupeod kõik siin Jõhvis elavad," ütles ta.