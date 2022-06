VIDEO ja PILDIGALERII ⟩ Jõhvis on teisipäeval oodata maailma tippklassist kergejõustikutulemusi

Čeh sõnas esmaspäeva õhtul Jõhvi raekojas toimunud pressikonverentsil, et kui Jõhvis tuleb heades oludes võistlus, siis võib Gerd Kanteri selle tulemuse ületamine olla reaalne eesmärk. Kui võistluse teadustaja Riho Järvelainen küsis, miks mitte võtta sihiks ka 36 aastat püsinud sakslase Jürgen Schulti maailmarekord 74.08 ületamine, raputus Čeh pead lisades, et selle nimel tuleb veel kõvasti tööd teha.

Londonis 2017. aastal maailmameistrivõistlustel hõbemedali võitnud ukrainlanna Julia Levtšenko, kelle isiklik rekord on 2.02, vastas ettepanekule viia Jõhvi uue staadioni rekord kohe avavõistlusel kahe meetrini, et seda oleks muidugi hea teha. "Loodan muidugi parimat. Mul on huvitav näha, milline see uus staadion on, milline on selle rada ja ma ootan head tulemust," ütles Levtšenko, kes hüppas eelmisel nädalal Soomes 1.94.