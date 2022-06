Minister allkirjastas määruse Euroopa miljonite Ida-Virusse suunamiseks

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Suti sõnul on toetus kavandatud ettevõtete vajadusi tervikuna arvestavalt ning seda on võimalik samaaegselt taotleda nii uue tootmise rajamiseks kui ka teadus-, või arendustegevuse läbiviimiseks. "Ida-Virumaa on tohutult suure majanduspotentsiaaliga piirkond, kus luua innovatsiooni ja suurendada läbi investeeringute muuhulgas digitaliseerimisse ning automatiseerimisse lisandväärtust. Juba täna on Ida-Virumaale tehtud mahukaid välisinvesteeringuid, mis näitab piirkonna atraktiivsust ka rahvusvahelistele ettevõtetele. Toetus hoogustab regionaalset arengut ja erinevatest sektoritest ettevõtete kasvu, millest on palju võita nii kitsamalt piirkonnal kui ka Eestil tervikuna," ütles Sutt.