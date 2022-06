Uikala ristmiku juures väheneb lubatud sõidukiirus ja paigaldatakse ka kiiruskaamerad

Transpordiameti ida teehoiu osakonna juhataja Anti Palmi ütles, et liiklusmärk, mis piirab kiirust kuni 50 km/h, seatakse üles lähinädalatel. Praegu on seal kiirust piiratud kuni 70 km/h. Samuti joonitakse ristmiku läheduses kitsamaks sõidurajad, et juhid aeglustaksid sõitu.