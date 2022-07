Toilas elasid inimesed juba muinasajal

Tulemused ületasid kõik ootused ja kõige vanemad leitud keraamikakillud viitavad isegi kiviaja lõppu kuuluvale nöörkeraamika kultuurile. Meenutame, et tegemist on sama kultuuriga, mille üks tuntumaid kalmistuid asub Sopel ning mille asulakohti on Kriiska ridamisi kaevanud Narva jõe alamjooksul. Nüüd märkis ta vestluses, et leidis üles ka sealse kalmistu.